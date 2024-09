Assessore Roma per Fontana di Trevi pensiamo a ticket 2 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Accesso adisu prenotazione: più decoro, più tutela e una migliore esperienza per i visitatori: la nostra idea è inserire undi 2a tempo, magari uno slot da 30 minuti, gratuito per ini, per entrare nel catino delladi". Così su Instagram l'al Turismo diCapitale che ha dato dei dettagli in più rispetto alla proposta per il celebre monumentono. "L'incasso - dice ancora - verrebbe reinvestito per la tutela del monumento e per assumere il personale che garantirebbe la sicurezza e gestirebbe il flusso dei turisti, creando nuovi posti di lavoro". "Il turismo asta segnando numeri record e questo crea ricchezza e posti di lavoro - afferma nel video l'di fronte alla- ed era l'obiettivo che ci siamo posti quando siamo arrivati.