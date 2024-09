Achille Costacurta nuovo intervento sulla madre | conduttrice lo critica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella terza puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è occupata anche del caso die degli strani commenti social su suaMartina Colombari. La famosanon ha fatto troppi giri di parole e ha dichiarato che il ragazzo ha messo sua mamma alla berlina davanti al pubblico. Il 19enne qualche giorno fa ha pubblicato un video al mare con la Colombari e inquadrando uno yacht le dice: “Mamma, dieci anni e ti compro una barca così“. Anche questa affermazione (evidentemente poco pazzeskah) non è piaciuta a Myrta. “Ci sono famiglie classiche in cui spesso le cose non vanno come dovrebbero e i figli ci sembrano degli estranei. Suo figlio ha cominciato a fare cose molto strane sui social, accusando di varie cose sua