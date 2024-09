Us Open quando gioca Sinner contro Medvedev e dove vederlo orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per la tredicesima volta nella storia sarà ancora JannikDaniil. Nel match valido per i quarti di finale degli Us, i due si incontreranno l’ultima volta dopo la sfida a Wimbledon. A distanza di due mesi, la possibile rivincita in America per il tennista azzurro. Ecco,vedere la sfida sull’Arthur Ashe Stadium.: i precedenti7-5 è il record complessivo delle sfide tra: il tennista russo comanda con due vittorie in più. Tre di queste sono statete quest’anno. Il tennista azzurro ha vinto la finale dell’Australian, mentresi è imposto nei quarti di finale a Wimbledon. L’altro (e per ora ultimo) incrocio stagionale è stato nella semifinale del Masters 1000 di Miami, vinta in maniera netta dall’altoatesino. Per il tennista russo, l’occasione di pareggiare l’andamento stagionale.