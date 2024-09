Un cassanese sul red carpet a Venezia | Il nostro documentario da record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unsul reddi81, mostra internazionale del cinema. L’esperienza di Laurent Colombo acquisita negli sport estremi lo ha portato ad essere parte integrante nella realizzazione del film-documento che esplora in profondità gli studi medico-scientifici di imprese sportive considerate impossibili. A lui sono state affidate le riprese del"Ladakh High Altitude" presentato alla mostra cinematografica di81. "Sono stato selezionato per questa avventura sportiva - così Laurent Colombo - perché il protagonista deldel mondo di corsa in altura, 20km a 5600, aveva visto le mie imprese realizzate per Sky e Mediaset in situazioni a dir poco ardue. Ci sono pochi operatori che resistono a temperature impegnative come quelle in altura ed eccomi qui, al fianco di Paolo Venturini alla presentazione del film81".