Torino infortunio Schuurs | i tempi di recupero spunta la data del rientro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Che fine ha fatto Perr? Il forte centrale del, operatosi al ginocchio nell’ottobre del 2023, è ancora fuori dal rettangolo verde a quasi un anno di distanza. L’dipriva i granata di un centrale di spessore, particolarmente utile dopo la partenza di Buongiorno, trasferitosi al Napoli. La buona notizia è che il processo di guarigione procede bene e i prossimi mesi saranno decisivi per il pieno ritorno in campo. Nel mese di novembre, Perrtornerà a svolgere il lavoro agonistico. Nessuna forzatura, il ginocchio andrà testato con estrema calma, onde evitare ricadute. Possibile che tra il mese di dicembre e quello di gennaiopossa ultimare i proprididall’e rientrare in campo come ‘nuovo acquisto’ a disposizione di mister Vanoli.