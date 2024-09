Studio Supernova presenta i suoi titoli per Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– Al’uscita di tre nuovi: Tutto tutto – Ma proprio tutto, Yro e Let’s Go to Japan. Disponibili tutti e tre dal 27, i giochi potranno essere acquistati e provati in anteprima dal 20durante loPrerelease Party in tutti i negozi aderenti all’iniziativa.Tutto Tutto – Ma proprio tutto È un party game a trivia intuitivo e non banale, in cui sapere è potere. A turno i giocatoli dovranno indicare cose appartenenti a categorie come “film sui dinosauri ” o “marchi di prodotti per l’igiene”. Se non si sa rispondere è possibile giocare carte per cambiare categoria o raggogliere le carte in gioco come penalità.