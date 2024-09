Spoltore piange Simone Roganti stella nascente del ciclismo stroncato da un infarto a soli 21 anni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pescara - Ieri, la comunità disi è stretta attorno alla famiglia di, dando l'ultimo saluto al giovane ciclista scomparso improvvisamente. I funerali, celebrati in piazza Di Marzio, hanno visto la partecipazione di amici, parenti e rappresentanti del mondo del, che hanno voluto onorare la memoria di un talento precoce. Un mistero da chiarire Nonostante l'autopsia abbia rivelato una patologia cardiaca congenita come causa del decesso, la Procura di Pescara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti stanno approfondendo gli accertamenti clinici, alla luce di un malore accusato dapochi giorni prima della tragedia. Un destino simile a Morosini La morte diha riacceso i riflettori sulla tragica scomparsa di Piermario Morosini, avvenuta in campo nel 2012.