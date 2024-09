Speriamo di riportare entusiasmo in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una serata per promuovere la campagna abbonamenti, ma soprattutto per creare quell’unità di intenti indispensabile per vivere quella che probabilmente sarà una stagione di transizione dopo il disastro di giugno: con questo obiettivo il Pub Maxi Bar Trattoria, storico covo che raduna il tifo più caloroso dell’Ancona calcistica, ha voluto organizzare un ritrovo nella propria sede di Via Maggini. Presenti, per la società, il presidente e Dt Vincenzo Guerini, mister Massimo Gadda, il presidente Gianluca Brilli e il dg Francesco Ancaranai, oltre al capitano Filippo Boccardi e al centrocampista Matteo Alluci: "Basta vedere le pareti del bar per far affiorare tantissimi ricordi indelebili", esordisce Guerini: "Dopo le batoste subite la gente sta mostrando di essersi comunque rialzata e questo nonostante tutto.