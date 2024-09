Sangiuliano-Boccia il centrodestra fa muro | Una vicenda basata sul nulla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – In attesa di decisioni più o meno traumatiche, il casomobilita tutto il Palazzo. Es e il centrosinistra va all’attacco, la maggioranza fa sentire qualche voce a difesa del ministro della Cultura. "Io, fino a prova contraria, ho fiducia nelle persone e fino a questo momento non ci sono elementi per non avere più fiducia nel ministro". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e membro della commissione Cultura della Camera. "Continuiamo a vedere una continua e quotidiana uscita di dichiarazioni, foto, screenshot, comunicati più che davanti a un giallo politico – aggiunge – siamo a una telenovela. Stiamo cioè celebrando l’inseguimento di un gossip e non stiamo parlando di politica.