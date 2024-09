Rissa e coltellate ai giardini Rimpatriato un tunisino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nei guai per ladella scorsa settimana culminata con un accoltellamento aiDiaz e per porto abusivo di armi, è stato individuato un ventenne, irregolare. Per lui scatta il decreto di espulsione. Nel corso dei controlli disposti dal ministero dell’Interno, con l’obiettivo di rintracciare cittadini extracomunitari clandestini, a Macerata gli accertamenti si sono concentrati nelle zone deiDiaz e di Fontescodella. L’altroieri il personale della Questura ha rintracciato undi vent’anni, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia per i reati die porto abusivo di armi, che dopo le formalità di rito è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.