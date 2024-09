Registrazione di Uomini e Donne | scelta di Ida e corteggiatori famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oggi pomeriggio c’è stata una nuovadi, durante la quale è stata presentata la quarta tronista, Martina De Ioannon. Tra iche sono scesi per l’ex volto di Temptation Island e Francesca Sorrentino ci sono stati anche due volti noti ai fan dei programmi Mediaset: Simone Florian (ex corteggiatore) e Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, apparso al Grande Fratello Vip e al centro di diverse polemiche e discussioni con la famiglia dell’ex gieffina. Se Francesca ha fatto i complimenti ai ragazzi scesi, Martina ha ammesso di non essere rimasta colpita da nessuno. Viva la sincerità.di, le anticipazioni sulla decisione di Ida Platano. Al contrario di quello che dicevano alcune fonti, Ida Platano non è tornata anelle vesti di tronista.