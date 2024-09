Quartu17enne ferisce padre con machete

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 10.36 Armato di, un 17enne ha colpito alle spalle il40enne e danneggiato casa, minacciando la madre prima di essere fermato. E' avvenuto a Quartu Sant'Elena, Cagliari, dove la Polizia è intervenuta per un tentato furto. I genitori,infatti, cercando di coprire il figlio, hanno detto che a colpire l' uomo era stato un ladro, poi fuggito. Poco dopo, mentre l'uomo veniva medicato in ospedale, la moglie ha di nuovo chiesto aiuto.Gli agenti l'hanno trovata fuori casa; dentro, il figlio, e in cucina l'arma. Lì è emersa la verità .