Maltempo a Roma continuano i disagi | trasporti pubblici in ripresa

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A seguito del violento nubifragio che ha colpitoil 3 settembre, si sono verificatiper i passeggeri della metropolitana. Alcune stazioni, tra cui Vittorio Emanuele, Barberini e Repubblica, erano state temporaneamente chiuse a causa dei danni causati dal. Tuttavia, l’Atac ha confermato che tutte le stazioni sono state riaperte dalle 8:30 in poi e che il servizio è tornato regolare. Nonostante la riapertura, sono ancora in corso le operazioni di ripristino di alcune superfici e impianti nelle stazioni della tratta centrale della linea A, colpite maggiormente dalle infiltrazioni d’acqua. Per garantire una maggiore sicurezza ai viaggiatori, è stato rafforzato un servizio di bus sostitutivi nella tratta interessata, anche se la circolazione dei treni non è mai stata completamente interrotta.