Lutto nel cinema e nella tv il famoso attore si è spento per sempre Il toccante annuncio del figlio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)neltv, l’iconicoe cantante, è venuto a mancare il 2 settembre 2024 all’età di 88 anni. La sua morte, avvenuta nel sonno presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, segna la fine di una carriera brillante e poliedrica che ha attraversato decenni di storia dele della televisione. Nato il 8 giugno 1936 a Philadelphia, Pennsylvania, haavuto una passione per lo spettacolo. >> “Addio gigante”.in, da Indiana Jones a 007: è stato presente in tanti capolavori La sua carriera decollò con il ruolo di Moondoggie nel film Gidget del 1959, dove recitò accanto a Sandra Dee. Questo film non solo lo rese un idolo per i teenager, ma contribuì anche a lanciare la moda del surf negli anni ’60.