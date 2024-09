LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | quattro in fuga a 60 chilometri dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.33 Ovviamente, a causa di questo, Isasa ha perso un po’ di contatto con gli altri tre fuggitivi, ma si sta riaccodando in questo momento. 16.32 Problema meccanico per Xabier Isasa, che cambia la bicicletta. 16.31 65al. 16.28 Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) ha preso in discesa qualche metro su Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) e Thomas Champion (Cofidis). 16.25 La parte difficile di giornata termina qui. Un paio di tratti in salita leggera, ma per il resto è quasi tutta pianura. 16.23 Alto del Caracol che è appannaggio ancora di Jonas Gregaard (Lotto-Dstny). 16.21 Per ora il gruppo non spinge troppo. Ci sono ancora tantida percorrere 16.18 Si vede anche il plotone della Alpecin-Deceuninck nelle prime posizioni del gruppo.