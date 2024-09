LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | favoloso oro di Amodeo bronzo di Palazzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.44 È il momento della premiazione dei 200 metri misti maschile SM14. 18.41 Oro per Castorena in 59.41. Seconda posizione per Barlov davanti a Patterson. Quinta posizione per Marigliano. 18.40 Iniziata la finale dei 05 metri rana maschile SB2. Marigliano in corsia 6. 18.39 Questa la start list dei 50 metri rana maschile SB2: 1 KOSTAKIS Ioannis GRE SB2 AY 3,5,12 1:11.06 2 TRONCO SANCHEZ C.G. MEX SB2 AYE 7,12+ 1:07.33 3 BARLOV Ismail BIH SB2 AE 7,12 1:04.06 4 CASTORENA Arnulfo MEX SB2 A 1,2,4,12 57.82 5 PATTERSON Grant AUS SB2 AY 7,12+ 1:03.866 MARIGLIANO Emmanuele ITA SB2 AYE 3,12 1:07.04 7 ZARATE RODRIGUEZ Marcos Rafael MEX SB2 AYE 1,3,4,12 1:09.97 8 KAEWSRI Charkorn THA SB2 AE 7,12+ 1:16.07 18.38 L’Italia proverà subito ad ampliare questo bottino con due finali importanti.