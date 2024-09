L’Italia in Nations League | data orario e dove vedere le partite in tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024)guida Luciano Spalletti, reduce dalla grande delusione di Euro 2024, vuole ripartire con un nuovo percorso in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Nazionale giocherà laed è stata inserita nel gruppo B della Lega A insieme a Francia, Belgio ed Israele. Date edelinVenerdì 6 settembre 2024 – 20:45: Francia-Italia Lunedì 9 settembre 2024 – 20:45: Israele-Italia Giovedì 10 ottobre 2024 – 20:45: Italia-Belgio Lunedì 14 ottobre 2024 – 20:45: Italia-Israele Giovedì 14 novembre 2024 – 20:45: Belgio-Italia Domenica 17 novembre 2024 – 20:45: Italia-Francialediin tv e streaming Ledelin, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1.