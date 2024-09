L’inglese declinato in dieci moduli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Imparareper cavarsela nelle situazioni di lavoro. Èin 10il corso di inglese promosso da Afol Monza e Brianza, in partenza il 23 settembre, rivolto a persone disoccupate finanziato dal dispositivo Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) di Regione Lombardia. L’obiettivo, al termine del corso, è quello di far sì che i partecipanti possano esprimersi e comunicare in lingua straniera in contesti personali e professionali. I, infatti, sono declinati in inglese per il lavoro in ufficio in cui si imparerà a parlare al telefono, scrivere mail, organizzare riunioni; inglese per il settore alberghiero, registrare gli ospiti, fare il check-in e il check-out, servire i clienti, risolvere i problemi. Inglese per il commercio per parlare dei prodotti e dei servizi, negoziare i prezzi, chiudere una vendita, gestire i reclami.