La strage in Ucraina l’ascesa dei rossobruni europei e l’Italietta degli Azzeccagarbugli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non sappiamo se tecnicamente il massacro di Poltava avrebbe potuto essere evitato rafforzando per tempo la difesa. Sappiamo però che moralmente quei morti sono anche l’effetto della ignavia-ipocrisia-incapacità dei governi alleati di Kyjiv. Tra cui svetta, in bassezza, quello italiano. Che è quello che insieme al regime ungherese più di tutti sta dando al mondo l’impressione di mollare. Guido Crosetto giura che stiamo facendo tutto il possibile. Se è vero, vuol dire che bisogna fare l’impossibile. Mosca ha colpito Poltava, che come ci ha raccontato Yaryna Grusha, che c’era stata poche settimane fa, è una città piena di giovani, ricca di energie, un posto accogliente, «un po’ come l’Emilia-Romagna» – ci ha detto. Una città dalla lunghissima storia, ai primi del Settecento i cittadini di Poltava combatterono contro Pietro il Grande, “antenato politico” dello zar Vladimir Putin.