La solidarietà dei grandi cuochi Firenze torna la Italian Chef Charity Night

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Andrà in scena domani sera sulle terrazze del Forte Belvedere ala2024 con protagonisti 16di fama da tutta la Toscana. Si tratta di una serata con degustazioni di piatti signature realizzati da alcuni tra i più importantidel territorio fiorentino e toscano, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di enti con finalità benefiche. Quest'anno, spiega una nota, i fondi andranno all'Associazione toscana dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna), con l'obiettivo di finanziare tirocini lavorativi per i giovani, sottraendoli così alle maglie della criminalità e allo sfruttamento lavorativo o sessuale.