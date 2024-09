La crisi di Wall Street e del Nikkei trascina in basso le borse europee | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il crollo di ieri di, con un calo significativo del Nasdaq (-3,3%), influisce negativamente sull’apertura delle, tutte in forte ri. Francoforte perde l’1,31%,a Parigi il calo è dell’1,14%, il Ftse100 lo 0,83% e il Milano l’1,05%, attestandosi a 33.509 punti. Il rendimento del Btp a 10 anni cala leggermente al 3,64%, mentre lo spread con il Bund aumenta a 141 punti base, in un mercato in attesa di vari dati, soprattutto dagli Stati Uniti. Molti i titoli in rosso a Piazza Affari La giornata di ieri era partita bene per Milano e per l’Europa, ma la mazzata è arrivata nel pomeriggio dagli Stati, con i dati negativi nel settore manifatturiero che ha fatto crollaree di rimbalzo anche l’Europa.