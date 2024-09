Joker | Folie À Deux il regista parla del potenziale trequel e dell’esplorazione di altri personaggi DC

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024), ildeldiDCè stato presentato oggi in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia (alcune reazioni sono state condivise, ma la critica è ancora sotto embargo), e i membri del cast principale Joaquin Phoenix e Lady Gaga, insieme alTodd Phillips, erano presenti per rispondere alle domande sul film in occasione di un panel successivo alla proiezione. A Todd Phillips è stato chiesto se fosse interessato a dirigere un terzo film sul, e lui ha risposto: “Hai visto il film?”. La risposta è stata accolta da una risata, mentre ilha continuato a sottolineare che la storia di Arthur/è stata ormai raccontata.