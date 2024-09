Italia terremoto | sciame sismico Gente in strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Undi magnitudo 2.9 ha scosso la Ciociaria poco dopo la mezzanotte di mercoledì 4 settembre. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato la scossa a una profondità di 15 chilometri con epicentro localizzato nel territorio di Villavallelonga, in provincia di L’Aquila, vicino al confine tra Lazio e Abruzzo. Scossa avvertita nel Frusinate A causa della vicinanza con il Frusinate, il sisma è stato avvertito anche nel Sorano, in Val di Comino e fino alle aree di Arce e Fontana Liri. Nonostante la paura generata dall’evento, fortunatamente non sono stati segnalati danni alle strutture o alle persone. Sono dieci i comuni della provincia di Frosinone che rientrano nel raggio di venti chilometri dalla zona in cui si è verificata la scossa.prima dell’alba Ildella notte non è stato un evento isolato.