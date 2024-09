Gli anelli del potere 2 lo Straniero ancora senza nome e i 5 Istar stregoni semidei di Tolkien

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) SPOILER alert - L'articolo contiene alcune informazioni sui nuovi episodi de Glidel2 Quando uno sconosciuto cadde dal cielo nella prima stagione della serie Glidel, la prima cosa che molti hanno pensato e che si trattasse di Sauron, tornato nella Terra di Mezzo dopo essere stato sconfitto per cercare di portare a termine il suo piano di controllo, manipolazione e. Molti di più hanno sperato che fosse Gandalf e siccome il personaggio èci contano. Di certo, non si trattava del primo. Alla fine della stagione, infatti, abbiamo scoperto che l'Oscuro Signore si nascondeva in un insospettabile umano, Halbrand, e Lo, piuttosto, era uno degli, i maghi semi-divini che vivono con i Valar (entità divine, antiche anime del popolo elfico), probabilmente inviato sulla Terra per proteggerla.