Endless Love tornano le puntate del weekend | Kemal prepara la sua vendetta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gli appassionati dipossono esultare ora che è ufficiale la notizia del ritorno sul piccolo schermo di Canale 5 anche durante il. Ledella soap turca stanno entrando nel vivo, motivo per cui gli autori hanno deciso di trasmettere anche di sabato e di domenica pomeriggio a partire dalle 15 con un doppio appuntamento. Una richiesta accettata quella dei piani alti a fronte di una forte richiesta da parte dei telespettatori.: ladiDa sabato 7 settembre 2024, gli appassionati diritorneranno a seguire ledella soap turca anche nel. A tal proposito spuntano numerose anticipazioni, in particolare suil quale apparirà totalmente diverso da come i telespettatori l’avevano lasciato nelleprecedenti.