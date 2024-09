E ti pareva Uomini e Donne polemiche sulla nuova tronista | è quella di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 4 settembre 2024)accoglie una: Martina De Ioannon, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione di. Dopo una relazione complicata con l’ex fidanzato Raul Dumitras, terminata in modo turbolento, Martina aveva iniziato una frequentazione con il single Carlo Marini, ma anche questa storia non è decollata come sperato. Ora, a sorpresa, arriva l’annuncio che Martina sarà ladel famoso dating show. Nel suo video di presentazione per, Martina ha ripercorso le tappe della sua esperienza a, rivelando: “Non mi aspettavo che le cose andassero in questo modo. Sono entrata nel programma convinta di amare Raul, pensando che la sua gelosia fosse l’unico problema tra di noi. Dopo una settimana, però, ho capito di non essere più innamorata di lui”.