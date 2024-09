Crisi del mercato flop delle elettriche costi alle stelle L’idea nuova | fare le auto semplici che servono

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con gli annunci di possibili chiusure di stabilimenti Volkswagen in Germania, stante lavendite di nuovemobili e il crollopreferenze per le vetture, al posto di ritenere necessari altri interventi dei governi per supportare con nuovi incentivi il settore, lanciamo una provocazione semiseria: e se chiedessimo ai costruttori dilemobili come civeramente? Perché il paradosso è che la politica europea, che dovrebbe essere espressione della volontà popolare, quindi di averemeno inquinanti aaccettabili, ha invece imposto ai costruttori di realizzare modelli che nessuno vuole. E siccome nell’industria non si butta via nulla, ecco il festival del riciclopiattaforme ma anche dei motori e di tanti componenti, ormai identici su troppi modelli. Risultato: vetture troppo uguali, noiose da guidare e costosissime.