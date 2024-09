Casadilego fuori il nuovo singolo Posto nuovo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo aver aperto il tour estivo di Daniele Silvestri,pubblica ilLa sua musica e il suo approccio artisticodagli schemi sfidano le convenzioni del mercato musicale. È infatti senza compromessi che– anziché seguire le vie già tracciate – ha scelto di prendersi il tempo necessario per sviluppare un percorso autentico e personale. In questa bellissima storia,– il– rappresenta il punto di partenza, il primo assaggio delprogetto di, realizzato insieme al produttore Dani Castelar, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Paolo Nutini. Suonato quasi interamente dal vivo, è un brano profondamente personale, che rispecchia una dimensione musicale intima e sincera.