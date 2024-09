Buchanan in lista Champions segnale di grande fiducia di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024)inè una scelta di. E questo apre una nuova luce sulla considerazione del tecnico dell’esterno canadese. SORPRESA DALLE LISTE –inLeague è stata lasorpresa della giornata di ieri. Una scelta precisa di, che ha di fatto preferito il canadese rispetto alla quinta punta Correa e all’ultimo arrivato Palacios. Unche ribalta la narrazione sulla considerazione del tecnico del suo esterno. POCO CAMPO –infatti ha assaggiato poco il campo fino ad ora. Arrivato a gennaio scorso, è stato relegato al ruolo di riserva, per di più sulla sinistra. Un centinaio di minuti totali, con un massimo di venti in una partita. Facile quindi arrivare al pensiero che non sia proprio il giocatore preferito di. La scelta dellaperò rivela un apprezzamento ben diverso.