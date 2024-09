Brasile contro X per me non durerà | Musk ha il coltello dalla parte del manico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A fine agosto, i giornali brasiliani escono in prima pagina con la notizia-bomba che il ministro del Supremo Tribunale Federale (Stf) Alexandre de Moraes ha ordinato la sospensione degli account di X, il social network ex Twitter, acquisito dal multimiliardario Elonin ottobre 2022, che inconta circa 24 milioni di utenti. Per non farsi mancare niente, il giudice aveva già bloccato gli account di Starlink, il provider internet che SpaceX (entrambi di) aveva lanciato nel 2019. De Moraes rincara la dose, minacciando multe da 50.000 reais (oltre 8.000 dollari al cambio attuale) per coloro che scaricano la Vpn, un tunnel che collega i dispositivi a internet con icone di paesi differenti da quello reale, dove ci si collega ai fini di eludere intercettazioni e censure.