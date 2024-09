Basket | si ritira Kyle Hines una vita da big in Europa Partì da Veroli ha chiuso con l’Olimpia Milano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un post su Instagram. Poche parole. Un semplice messaggio. “Oggi annuncio ufficialmente il mio ritiro dalla pallacanestro professionistica”.rende il 4 settembre 2024 il giorno nel quale chiude con ilad alto livello, dopo una carriera che lo ha visto primeggiare ovunque sia andato in. Nato a Sicklerville, nel New Jersey, il 2 settembre 1986,ha giocato per quattro anni a UNC Greensboro, università che nell’ambito cestistico è nota anche come Spartans. Praticamente sempre attorno ai 20 punti di media, ha poi intrapreso il viaggio verso l’Italia. E lo ha fatto verso una destinazione che oggi suona particolare, ma che allora era sulla bocca di tanti:. Vi rimase due anni, in uno dei quali (stagione 2008-2009) il club non lontano da Frosinone andò a Masnago per giocarsi con Varese la promozione diretta in Serie A.