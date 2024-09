Autonomia differenziata politica e sindacati a confronto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn punto sull’e anche soprattutto un’iniziativa per spiegare quanto sarà importante votare e partecipare al Referendum nel segno della difesa del SUD e di una Italia Unita. È questo il tema del dibattito che si terrà a Lauro il giorno 06.09.24 alle ore 17.30 a Piazza Pandola promosso dal comitato per Vallo di Lauro e Baianese per il sì al referendum, al quale hanno aderito gli esponenti del PD, dei 5 Stelle, dei Verdi e Sinistra Italiana, delle ACLI e della CGIL. Saranno a Lauro per le conclusioni i parlamentari Piero de Luca e Michele Gubitosa.