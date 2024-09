Atleti da tre continenti Ecco il Torneo del Picchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tre, cinque Paesi e otto regioni italiane. Sono questi i numeri di partenza della settima edizione deldel, la competizione internazionale di hockey su prato organizzata dalla società Hockey Potentia, dal Coni Marche e dalla Federazione Italiana Hockey, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena e in collaborazione con Hockey Potenza Picena e Regione. La manifestazione, che si svolgerà da venerdì a domenica all’interno dell’Hockey Stadio di San Girio, è stata presentata ieri in municipio. "Si tratta del primodella stagione per quanto riguarda questa specialità sportiva – spiega il presidente dell’Hockey Potentia, Rossano Ruffini –. Per questo molte società lo utilizzano come un vero e propriodi preparazione alla nuova annata.