Antonio Bellocco il rampollo della cosca di Rosarno | la condanna a nove anni e l’ingresso nella curva dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – La vittima del faccia a faccia armato che è andato in scena poco prima delle 11 fuori dalla scuola di pugilato in via Besozzi a Cernusco sul Naviglio, non è una vittima qualunque. Per chiunque sappia un po’ degli affari‘Ndrangheta a Milano, il nome di“Totò”– ucciso a coltellate questa mattina dal capo ultrà, Andrea Beretta, a sua volta ferito con colpi di pistola – fa rima con. I legami con lanord LadeiL’operazione Blue call I legami con lanord Classe 1988, sposato e con due figli,era ildell’omonima, originaria di. Figlio di Giulio, morto a inizio anno in carcere a Opera, e nipote del capobastone Umberto, aveva alle spalle unadefinitiva aper legami con la criminalità organizzata.