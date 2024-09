Vuelta 2024 tappa 16 | vince Soler Van Aert cade e si ritira Ordine d’arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Lagos de Covadonga (Spagna), 3 settembre- La16 dellaporta la carovana da Luanco a Lagos de Covadonga dopo 181,5 km. Ancora una volta i protagonisti sono i fuggitivi, capitanati da un Wout Vanche non si accontenta delle 3 tappe vinte, della maglia verde ormai in cassaforte e di quella a pois, meno solida ma altrettanto in suo possesso: il belga va all'attacco nonostante una prima caduta poco dopo la partenza, ma una seconda caduta, quella sulla discesa di Collada Llomena, lo manda al tappeto in particolare per la gamba destra, costringendolo al ritiro in lacrime. Tra i suoi ormai ex compagni di fuga fa finalmente festa Marcdopo tanti piazzamenti: a tal riguardo, ottimo (e ricco di rimpianti) il secondo posto di Filippo Zana.