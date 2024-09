Violenta esplosione in un garage Tanta paura per due anziani coniugi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Il boato, verso il mezzogiorno, sentito in tutto il quartiere residenziale e poi la deflagrazione. Unasi è verificata nella tarda mattinata di ieri a Budrio, in via Gramsci 58. Lo scoppio, e poi il rogo, si è verificato in undi proprietà privata al piano terra di uno stabile condominiale. Non è chiaro, al momento, cosa abbia causato l’e l’incendio. Potrebbe, infatti, trattarsi di un corto circuito all’impianto elettrico delo di qualche oggetto esploso che era ammassato nelcondominiale e che ha poi scatenato l’incendio. Quel che è certo è che si è trattato di un evento accidentale, stando alle forze dell’ordine, e che in pochi minuti quasi tutto, compreso il box, è andato distrutto.