Trevisani | L’Inter sia attenta su due fronti! Juventus unica rivale? Occhio

(Di martedì 3 settembre 2024) Inter evanno appaiate in testa alla classifica alla sosta, assieme a Torino e Udinese., in un video per Sport Mediaset, mette a confronto le principali candidate a vincere la Serie A. PRIMO COMMENTO – La sosta per le nazionali permette di valutare la classifica di Serie A. Riccardodà un avviso: «Per molti, quasi per tutti, è giào Inter. Maal doppio ex, Antonio Conte, che col Napoli quest’anno non ha le coppe. E, dopo un avvio non esattamente esaltante, ha soltanto un punto in meno delle due classiche del derby d’Italia.è già al quarto anno di Simone Inzaghi, gioca a memoria, fa cose meravigliose in campo, ha i giocatori interscambiabili. Lautaro Martinez non ha ancora neanche fatto gol, eppureè già il miglior attacco della Serie A.