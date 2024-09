The Room Next Door di Pedro Almodóvar trafigge il cuore lentamente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2024)commuove Venezia con The, il suo primo film in lingua inglese in concorso alla Mostra numero 81. Per il regista spagnolo inizia una nuova era a quasi 75 anni: «È stato come girare un film di fantascienza», ha dichiarato. Le sue muse di questo "nuovo inizio” sono Julianne Moore e Tilda Swinton, nei panni di due amiche, Ingrid e Martha. Il destino le porta a incontrarsi dopo diversi anni nel momento più difficile della vita di Ingrid, un’ex giornalista di guerra malata terminale di tumore. La donna ha una una figlia, Michelle, con cui non parla da diverso tempo. La sua decisione è di finire la propria vita prima che il corpo si consumi, in una splendida casa, in mezzo alla natura, e lontano dai luoghi dei ricordi. Martha diventa l’accompagnatrice di un viaggio doloroso, in un terreno impervio come quello della morte. Julienne Moore. (Warner Bros.