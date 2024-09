Sosta nazionali ma Inter al lavoro! Attesa Lista UEFA | Inter Chat Live

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata odierna si concentrerà sullaper lecon undiciisti impegnati tra Nations League e qualificazioni Mondiali e i dubbi legati alle condizioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu da sciogliere. In ogni caso, Simone Inzaghi potrà contare su un gruppo più folto del solito. Grandeper lae le decisioni del tecnicoista. Ne parliamo alle 18.