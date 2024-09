Società in frantumi | Non sappiamo più come comunicare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) "Usciamo dal solito stereotipo della “famiglia del mulino bianco“. Non se ne può più. Cos’è una buona famiglia? Questa dicitura, questa retorica, andrebbe abolita.se fatti simili ce li dovessimo aspettare di più da famiglie disagiate che dai figli degli avvocati. Non è proprio così". Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, autore di Mordere il cielo. Dove sono finite le nostre emozioni, parte da qui per analizzare la strage familiare di Paderno Dugnano: "Ventitré anni fa ne parlavo per il caso di Novi Ligure. E non mi prendevano sul serio, ma rieccoci". Cos’è cambiato da allora? "Niente. O meglio la situazione è peggiorata. Già all’epoca non si parlava più gli uni con gli altri. Adesso ci si sono messi anche i social, la gente è ancora più isolata.