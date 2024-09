Romaeuropa Festival | opening 2024

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 3 settembre 2024) Presentato a Roma, presso il Teatro dell’Opera, lo spettacolo iniziale del. La tradizione della danza contemporanea e le nuove frontiere della ricerca coreografica, il minimalismo musicale e l’elettronica convivono nell’inaugurazione della trentanovesima edizione del: per la prima volta al Teatro Costanzi, grazie alla co-realizzazione con Teatro dell’Opera di Roma, l’delvede protagonista, il 4 e il 5 settembre, il prestigioso Ballet de l’Opéra de Lyon diretto da Cédric Andrieux impegnato in un doppio programma che affianca BIPED del padre della modern dance americana Merce Cunningham sull’omonima composizione di Gavin Bryars (in scena insieme al suo ensemble) a Mycelium del coreografo greco Christos Papadopoulos sul tappeto sonoro di Coti K.