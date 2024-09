Regia i prossimi 9 match diranno quanto vali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) La sosta, prima di un lungo e importante segmento di partite che ci, davvero, qual è il valore di questa squadra. La Reggiana adesso avrà due settimane di lavoro piene e poi si tufferà in una striscia di nove partite che daranno un importante connotato alla classifica e ai valori del campionato. I granata - che torneranno in campo domenica 15, alle 15, contro il Sudtirol al ‘Città del Tricolore’ - si dovranno preparare al meglio per un’importantissima ‘full immersion’ che gli darà l’opportunità di giocare 5 sfide su 9 davanti al proprio pubblico e con diverse squadre ‘abbordabili’ o che, almeno in partenza, possono avere più o meno le stesse ambizioni della compagine di mister Viali. Alla sfida col Sudtirol seguirà (in casa, sabato 21 ) quella con la Salernitana; poi ci saranno due trasferte importantissime: il 28 settembre a Carrara e il 5 ottobre a Spezia.