Raw 02 09 2024 Fallout from Bash in Berlin

(Di martedì 3 settembre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Ball Arena di Denver, Colorado. Lo show inizia con Rhea Ripley che raggiunge il ring. Dice che è lieta di come lei e Damian Priest abbiano “brutalizzato” Liv e Dominik ain. Adesso dopo aver schienato la campionessa, vuole rincorerre il Women’s World Championship. Dominik interviene per fermarla, e Rhea le dice che deve tornare con Liv Morgan, non essere da solo. Ma Dominik replica che Liv deve riprendersi dopo il loro match. Sia lei che Damian hanno approfittato del fatto che non sono riusciti a dormire molto per il volo. Poi accetta la sfida lanciata da Rhea per il titolo di Liv, dice che la ha già battuta una volta e lo farà di nuovo. Rhea da dello stupido a Dominik, e accetterà ogni posto, ora e momento in cui Liv la voglia affrontare.