Queer recensione Venezia 81 | Guadagnino e Daniel Craig tra amore e desiderio

(Di martedì 3 settembre 2024) Da81, in concorso, la nostradidi Lucacon protagonistie Drew Starkey: un film dalle tante anime, intimo e lisergico assieme, in costante equilibrio trae con unmai così magnetico e dolente Saltata l’apertura di Challengers a80 Lucatorna al lido con, tratto dal romanzo omonimo di William S. Burroughs. A dare il volto al protagonista Lee ci ha pensato, in una pausa tra un’indagine e l’altra, il quale ha accettato un compito tutt’altro che semplice: portare in scena il protagonista di uno dei romanzi più controversi e discussi del secolo scorso, caposaldo del movimento di liberazione omosessuale e scritto da un autore simbolo della beat generation che però si è sempre professato eterosessuale.