Presentate le squadre della Pallavolo Casciavola 2024-25

(Di martedì 3 settembre 2024)(Pisa), 3 settembre- Una serata indimenticabile quella del primo settembre quandoe Volley Club Cascinese hanno presentato le loroin vistastagione che sta per iniziare. Per il quarto anno consecutivo battuto il record di presenze con oltre 240 presenti e per la prima volta nella storia la presentazione è andata in scena in Piazza dei caduti nel cuore di Cascina, grazie alla disponibilità del Comune che ha concesso il palco ed il patrocinio,Pro Loco che ha collaborato alla riuscitamanifestazione e del Ristorante La Grotta impeccabile nel “mettere a tavola” un numero così elevato di persone. Presenti anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l'assessora allo sport Francesca Mori intervenuti sul palco dove a presentare la serata c'erano Massimo Corsini ed Agostino Isca.