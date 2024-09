Per Saipem contratti da un miliardo dollari in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)si è aggiudicata dueoffshore innell'ambito del Long-Term Agreement in vigore con Saudi Aramco. Il valore complessivo dei dueè di circa undi. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si ricorda che "le aggiudicazioni rafforzano la presenza diine il rapporto di lunga data dell'azienda con Aramco". Oggi il titoloin Borsa ha ceduto il 7% sullo scivolone del prezzo del petrolio, ma nei giorni scorsi le indiscrezioni su questiavevano fatto alzare con decisione in Piazza Affari l'azione, che in queste settimane si trova ai massimi da oltre due anni.