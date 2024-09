Per i nuovi vini dobbiamo guardare a est L' avanzata dei vignaioli dell' Europa centrale e orientale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 3 settembre 2024) I, spesso ignorati dai mercati internazionali, stanno attirando un’attenzione crescente dopo decenni di silenzio. Grazie a una straordinaria varietà di vitigni autoctoni e a un’abilitàcola che si tramanda da generazioni, idi questi territori stanno conquistando uno spazio importante nello scenario viticolo internazionale. Tuttavia, come rileva Jancis Robinson - giornalista e critica enoica inglese - sul Financial Times, oltre alla scarsa comunicazione di questo territoriocolo, c’è la difficoltà’import ed export, che rappresenta ancora un ostacolo significativo, soprattutto per i consumatori del Regno Unito dove le complessità burocratiche post Brexit hanno reso l’importazione una vera impresa titanica.