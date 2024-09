Paralimpiadi Parigi 2024 nuoto | Gilli oro nei 200 misti SM13 Raimondi oro nei 100 farfalla S10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Inarrestabile e straordinaria Carlottaalledi. Dopo aver conquistato un oro, un argento e due bronzi nelle precedenti quattro finali, la fuoriclasse azzurra ha vinto la medaglia d’oro anche nei 200, imponendosi come una delle nuotatrici più forti e complete del movimento paralimpico. La torinese ha sbaragliato la concorrenza, con medaglia d’argento per l’americana Olivia Chambers, bronzo all’irlandese Roisin Ni Riaine, e si gode così l’ennesimo trionfo: “Sapevo che dovevo partire forte, a un certo punto mi sentivo immobile. Mi sono detto di dare tutto quello che avevo e ce l’ho fatta. Tanto era l’ultima gara e non avevo nulla da perdere. E’ stata dura, sapevo che qui asarebbe stato molto più tosta di Tokyo. Ci sono avversarie forti, per questo mi dicevo che non dovevo sottovalutare nessuna avversaria”, ha dichiarato a Rai Sport.