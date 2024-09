Paralimpiadi Parigi 2024 | Assunta Legnante argento nel disco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Soddisfazioni per l’Italia allediarrivano dall’atletica.ha conquistato la medaglia d’nel lancio delcategoria F11. L’azzurra ha lanciato a 38.01, superata solo dalla cinese Liangmin Zhang (39.08). Bronzo a un’altra cinese, Enhui Xue (37,67). L’Azzurra parte con due nulli, poi piazza un 36,07 di sicurezza lanciando da ferma e può così inserire nuovamente l’elemento della rincorsa per sognare. Al quarto tentativo, il suovola a 38,01 metri, permettendole di scavalcare la cinese Xue Enhui (bronzo). L’altra cinese in gara, Liangmin Zhang, si conferma invece campionessa paralimpica con la misura di 39,08, primato stagionale centrato al secondo lancio.