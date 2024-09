Oncologia come garantire l’accesso alle cure Parla il Prof Curigliano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) L’affronta oggi sfide complesse, tra cui l’aumento dell’incidenza dei tumori,equoterapie più innovative e la necessità distandard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale. Nonostante i progressi tecnologici e l’introduzione di Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) in molte regioni, persistono significative disparità nella gestione e nella presa in carico dei pazienti oncologici. Quali sono le prospettive per il futuro epossiamo affrontare queste sfide? Ne abbiamoto con Giuseppeessore dimedica presso l’università di Milano, vice direttore scientifico dello Ieo, Istituto europeo die neo presidente Esmo, European society for medical oncology.